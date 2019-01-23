Beziers VB - Vakıfbank: 0-3

SALON: Pierre de Coubertin

HAKEMLER: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

BEZİERS VB: Terrell, Johnson, Öhman, Edelman, Victoria, Soto, Ungerer (L), Fidon, Martin, Lautric, Once

VAKIFBANK: Kelsey, Melis, Cansu, Zhu, Milena, Lonneke, Ayça (L), Ebrar, Tuğba, Buket, Derya

SETLER: 24-26, 19-25, 14-25

SÜRE: 69 dakika (26, 24, 19)

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Beziers VB'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 24-26, 19-25 ve 14-25'lik skorlarla sona erdi. Gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlı ekip CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini de 25 maça çıkardı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA