Bezir Yağı ne demek, TDK'ya göre Bezir Yağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bezir yağı ne demek? Bezir yağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bezir yağı kelimesi. Peki bezir yağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bezir yağı nedir, bezir yağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEZİR YAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bezir yağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bezir yağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keten tohumundan çıkarılan ve yağlı boya yapmak için içine renkli maddeler katılan, çabuk kurur bir yağ, bezir

