Bezirgân ne demek, TDK'ya göre Bezirgân kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bezirgân ne demek? Bezirgân TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bezirgân kelimesi. Peki bezirgân ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bezirgân nedir, bezirgân kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEZİRGÂN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bezirgân kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bezirgân kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bezirgân kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tüccar

- Alışverişte çok kâr amacı güden kimse

- Yahudi

- Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse



BEZİRGÂN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O hiç oralı olmaz ve bütün bezirgânlar gibi hâlinden yakınır.



BEZİRGÂN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bezirgânbaşı

