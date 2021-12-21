Bezirgânbaşı ne demek, TDK'ya göre Bezirgânbaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bezirgânbaşı ne demek? Bezirgânbaşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bezirgânbaşı kelimesi. Peki bezirgânbaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bezirgânbaşı nedir, bezirgânbaşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEZİRGÂNBAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bezirgânbaşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bezirgânbaşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir çocuk oyunu

- Padişahın kullanacağı çuha, bez, tülbent vb. eşyaları sağlamak ve bunları korumakla görevli kimse

