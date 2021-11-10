Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ü anma programları kapsamında; Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 12.15'te mevlit okutulacak. İstanbul Valiliği mevlit törenine tüm İstanbul'luları davet etti. Peki, Bezmialem Valide Sultan Camii nerede, nasıl gidilir? Dolmabahçe Cami 10 Kasım mevlit saat kaçta?

DOLMABAHÇE CAMİ 10 KASIM MEVLİT SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında çeşitli etkinliklere anılacak. İstanbul Valiliği, Atatürk için bugün Dolmabahçe Camii olarak da bilinen Bezmialem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutulacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında; 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Saat 12.15'te mevlit programı düzenlenecektir. İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz.”

BEZMİALEM VALİDE SULTAN CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan ve tasarımı Garabet Balyan'a ait olan bir yapıdır. Asıl adı Bezmialem Valide Sultan Camii olan ama konumu nedeniyle Dolmabahçe Sarayı bütünü içinde düşünülüp birlikte anılan Dolmabahçe Camii, iki yılı aşkın bir yapım sürecinin sonunda 23 Mart 1855’te bir cuma töreniyle ibadete açılmıştır.

Cami, Ömer Avni, Meclis-i Mebusan Cd. No:34, 34427 Beyoğlu/İstanbul adresinde yer almaktadır.

NASIL GİDİLİR?

Dolmabahçe Cami'ne ulaşım oldukça kolaydır. Taksimden 20 dakikalık yürüyüş ile ulaşılabilmektedir.

Çeşitli toplu ulaşım araçları ile bu adrese kolay bir şekilde gelmek mümkündür. Aşağıda hangi ulaşım aracılığıyla nasıl gelinebileceğini belirtiyoruz.

OTOBÜS

Eminönü, Levent, Etiler, Mecidiyeköy, Şişli gibi merkezi yerlerden Beşiktaş'a giden otobüslere binilerek kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.

METROBÜS

Zincirlikuyu Metrobüs durağında inilerek Beşiktaş yönünden çıkılır. Minibüs ya da Beşiktaş otobüslerine binilerek kolay bir şekilde ulaşılabilir.

METRO

Gayrettepe durağında indikten sonra, Beşiktaş çıkışından çıkılarak yine Minibüs ya da Beşiktaş otobüslerine binilerek kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir.

VAPUR

Üsküdar - Beşiktaş hattı kullanılarak Beşiktaş iskelesine geçilir. İskelede inince 5 dakikalık yürüme ile camiye ulaşılmaktadır.

ÖZEL ARAÇ

Kendi aracıyla gitmek isteyenler sarayın bitişiğinde yer alan ücretli otoparka araçlarını teslim edebilir ve cami ziyaretinde bulunabilirler.