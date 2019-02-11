BH : ABD'de sondaj kule sayısı bir haftada 4 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1 Şubat itibarıyla, son bir haftada dört adet artışla 1,049 adete yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 74 adet arttı.

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de petrol kule sayısı 7 adet artışla 854 adede geriledi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı üç adet düşüşle 195 adete indi.

Buna göre, sondaj kulelerinin 1,029 adedi karada, bir adedi iç sularda, 19 adedi ise açık sularda yer aldı.

Böylece; Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 19 adette kalırken, Kanada'da sondaj kule sayısı üç adet düşüşle 240 adete geriledi. Buna karşın, Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı bir adet artışla 1,289 düzeyine çıktı.

DHA