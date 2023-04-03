Bian Embalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bian Embalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bian Embalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bian Embalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bian Embalo 15 Ağustos 2003 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bian Biatchiba Embalo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bian Embalo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bian Embalo'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bian Embalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bian Embalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B
Bian Embalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bian Embalo şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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