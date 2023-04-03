Bian Embalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bian Embalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bian Embalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bian Embalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.