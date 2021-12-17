Biat ne demek, TDK'ya göre Biat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biat ne demek? Biat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biat kelimesi. Peki biat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biat nedir, biat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre biat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimsenin egemenliğini tanıma

- Osmanlı Devleti'nde padişah öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanması



BİAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- biat etmek

