Biberler kurutulmaya bırakıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlayan kadınlar, yaptıkları salçaların ardından biberlerini de hazırlamaya başladı.

Sebzelerin bolluğu ve hava sıcaklıklarından yararlanmak isteyen Sarıgöllü ev hanımları, domates salçasından sonra, şimdi de kışlık kurutmalık biberleri iplere dizdikten sonra gölge altına koyarak kurutma çalışmalarına başladı.

Yerli biberlerin bol olması nedeniyle kilosunu 1,5-2,5 TL arasından satın alan ev hanımları iplere dizdikleri biberleri, kargılara bağladıktan sonra vitamin değeri kaybolmasın diye gölge bir alana kurumaları için bırakıyorlar.

Sarıgöllü ev hanımları tarafından evlerde kendi imkanlarıyla yaptıkları kurutmalık biberler acı ve tatlı olarak kurutulurken kış aylarında hem yemekleri lezzetlendirmek hem de dolma yapımında kullanılıyor. Havaların sıcak olması nedeniyle gölgede kendi halinde kurutulmaya bırakılan biberlerin 10-15 gün içinde kuruma işleminin tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA