Bibi ne demek, TDK'ya göre Bibi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bibi ne demek? Bibi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bibi kelimesi. Peki bibi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bibi nedir, bibi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİBİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bibi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bibi kelimesi anlamı şu şekildedir:

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