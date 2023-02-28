Bibo Ahmed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bibo Ahmed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bibo Ahmed Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bibo Ahmed Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bibo Ahmed Hassan 1 Ocak 2002 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da El Habib Ahmed Hassan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bibo Ahmed Hassan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bibo Ahmed Hassan'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bibo Ahmed Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bibo Ahmed Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Nogoom FC
1 Ağustos 2020 yılında FC Masr
30 Ocak 2023 yılında El Mokawloon
30 Haziran 2023 yılında Zed FC
Bibo Ahmed Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bibo Ahmed Hassan şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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