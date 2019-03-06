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Bıçakla kendini yaraladı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bıçakla kendini yaraladı

Malatya'da bir genç bıçakla kendini karnından yaraladı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.A.'nın (23) bıçakla kendini karnından yaraladığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bıçakla kendini yaraladı

Bıçakla kendini yaraladı

Kaynak: İHA

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