Bıçaklanarak şehit edilen uzman çavuş, Kula'da toprağa verildi

ARDAHAN'da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli şoför Fatih Dinç (36) tarafından bıçaklanarak şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün meydana gelen olayda cezaevinde şoför olarak görev yapan Fatih Dinç, tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı. Fatih Dinç, ardından aynı bıçağı kalbine saplayarak, intihara kalkıştı. Manisa Kula nüfusuna kayıtlı olan ve olay yerinde kalbi duran Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Şehit olan 7 yıllık Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesi, düzenlenen törenin ardından aynı gün baba ocağının bulunduğu Manisa'nın Kula ilçesine gönderildi.

ANNESİNİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Uzman Çavuş Kuşdili'nin Türk bayrağına sarılı naaşı baba ocağının bulunduğu 4 Eylül Mahallesi'ndeki evlerinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehit Uzman Çavuş için helallik alınırken Şengül Kuşdili'nin oğlunun tabutuna sarılıp, "Hüseyin, sen beni neden bıraktın" diyerek ağıtlar yakıp, ağlaması yürekleri dağladı.

CENAZEDE ŞEHİDİN ABLASI VE NİŞANLISI ASKER KEPİ TAKTI

Şehit Uzman Çavuş Kuşdili'nin cenazesi bugün ikindide Şah Süleyman Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Süleyman Kuşdili, kardeşi Ahmet Kuşdili, annesi Şengül Kuşdili, ablası Havva Ece, nişanlısı Melek Cansu Tavşan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Müftüsü Sinan Çetin, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Temsilciliği üyeleri, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, İYİ Parti Kula Belediye Başkan Adayı Selim Aşkın, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde şehidin ablası Havva Ece ve nişanlısı Melek Cansu Tavşan asker kepi taktı. Şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döken yakınlarını, askerler teselli etmeye çalıştı. Taziyeleri kabul eden baba Süleyman Kuşdili, güçlükle ayakta durabildi.

Manisa İl Müftüsü Sinan Çetin'in kıldırdığı namazın ardından şehidin meslektaşlarının omzunda askeri bando eşliğinde bir süre taşınan tabutu, cenaze aracına konularak Kula Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Kuşdili, burada toprağa verilirken, tabutunun üzerindeki Türk bayrağı babası Süleyman Kuşdili'ye teslim edildi.

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DHA