Bıçaklayarak öldürdü, arkasından timsah gözyaşları döktü

Mersin'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan katil zanlısı, ağlayarak polis arabasına bindi

Olay, Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 90093 Sokak'ta gerçekleşti. Bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden komşular durumu polise ihbar etti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi.

KESİCİ VE DELİCİ ALET İZLERİ

İtfaiye ekipleri aracılığıyla eve giren polisler, banyoda 50 yaşındaki Ramazan Memiş'in cansız bedenini buldu. Cesedin 3-4 günlük olduğu, bedeninde çok sayıda kesici ve delici alet izi bulunduğu ve evin bir çok kısmında kan izi olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri konu hakkında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında; maktulün yakın arkadaşları, görgü tanıkları ve bölgede yer alan tüm güvenlik kameraları incelendi. Çalışmalar sonucunda şahsın en son Mustafa Özlü adlı arkadaşıyla eve girdiği, 1 saat sonra ise arkadaşının evden çıktığı belirlendi.

İŞ YERİNDE YAKALANDI

Bu deliller ışığında şüpheliyi ele geçirmek için operasyon gerçekleştiren ekipler, zanlıyı çalıştığı iş yerinde tutukladılar. Sorguda maktul ile arasında alacak verecek meselesi olduğunu söyleyen şahıs, cinayetin nedeninin de bu olduğunu belirtti.

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıktığı mahkemede tutuklandı. Polis merkezinden çıkarken gazetecilerin sorularını cevaplamayan katil şüphelisi gözyaşlarına hakim olamadı.