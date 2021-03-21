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  3. Bıçaklı dehşet! Annesiyle görüşen adamı öldürdü

Bıçaklı dehşet! Annesiyle görüşen adamı öldürdü

Olay İstanbul'un Pendik ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saat 16.30'da gerçekleşti. Bir genç, annesiyle görüştüğünü söylediği bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Bıçaklı dehşet! Annesiyle görüşen adamı öldürdü

Olay, Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen korkunç olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; 47 yaşındaki Sedat Acır, ilçede yaşayan Suriyeli bir kadınla görüştüğü gerekçesiyle genç kadının oğlu ile tartışma yaşadı.

Suriyeli kadının oğlu, tartışma sonrası Sedat Acır'ı bıçakladı. 47 yaşındaki adam bir anda yere yığılırken, genç adam olay yerinden kaçtı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde bulunan vatandaşlar durumu  polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Acır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bıçaklı dehşet! Annesiyle görüşen adamı öldürdü

Bıçaklı dehşet sonrası yaşamını yitiren Acır’ın cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı bulgu araştırması yaptı.
Öte yandan polis ekipleri, Acır’ı bıçaklayarak olay yerinden kaçan genci bulmak için çalışma başlattı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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