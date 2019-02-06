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Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Merkez Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada iki kişi bıçakla, bir kişi darbedilerek yaralandı- Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki grup arasında yol vermeme meselesinden çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak, bir kişi darbedilerek yaralandı.

Dikkaldırım Mahallesi Stad Caddesi'nde 16 ABC 707 plakalı otomobildeki A.D. ile caddede yürüyen B.D. arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, A.D'nin yüzüne içki şişesiyle vurdu. Çevredekilerin de dahil olduğu kavgada A.D. ile aynı araçtaki B.S, bıçakla yaralandı.

Yaralanan üç kişi otomobillerle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan B.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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