Bıçaklı kavganın ardından gözaltına alındı! Ayşegül Çınar'ın Sedat Peker itirafı herkesi şaşırttı!

Karaköy Bankalar Caddesi’nde bulunan bir restoranda dün gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından konuşan Ayşegül Çınar herkesi şaşırttı.

"KAFASINDA ŞİŞE KIRDI"

Oyuncu Ayşegül Çınar’ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun birlikte yemek yedikleri eğlence mekânında çevredekilerle kavga etti. Çıkan kavganın ardından eski Sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Ünlü oyuncunun Sedat Peker itirafı ise gündem oldu.

"VİDEOSUNDA BENDEN BAHSETTİ”

Çalıkoğlu’nun mekândan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, “Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara’daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım” dediği öğrenildi.

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Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?