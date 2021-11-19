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  3. Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: Otoparkta yürüyen kadını öldürdü sonrasında da...

Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: Otoparkta yürüyen kadını öldürdü sonrasında da...

Korkunç olay, Erzurum'da meydana geldi. 19 yaşındaki Z.U. açık otoparkta yürüdüğü sırada Muhammet Y. tarafından öldürüldü. 22 yaşındaki adam aynı bıçakla kendi yaşamını sonlandırdı.

Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: Otoparkta yürüyen kadını öldürdü sonrasında da...

Erzurum'da 22 yaşındaki Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen Z.U.'yu, henüz bilinmeyen sebeple bıçakladı.

Kanlar içerisinde kalan Z.U kanlar yere yığıldı. Hemen ardından Muhammet Y., aynı bıçağı kendine sapladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN VE GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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