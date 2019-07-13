Bıçaklı saldırıya uğrayan pompa görevlisi ağır yaralandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çalıştığı akaryakıt istasyonunda, husumetli olduğu E.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan pompa görevlisi Kadir B. (24), yaralandı. Yakalanan E.G. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kadir B., husumetli olduğu E.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kadir B., vücudunun birçok yerinden bıçaklanıp, ağır yaralanırken, E.G. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında E.G. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'na teslim edildi.

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DHA