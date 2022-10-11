Biçerdöver Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Biçerdöver Operatör Yardımcısı görev tanımı nedir, Biçerdöver Operatör Yardımcısı ne iş yapar, Biçerdöver Operatör Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biçerdöver Operatör Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biçerdöver Operatör Yardımcısı Tanımı;

__

Biçerdöver Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Biçerdöver Operatör Yardımcısı Maaşları

Biçerdöver Operatör Yardımcısı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Biçerdöver Operatör Yardımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biçerdöver Operatör Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.06

Meslek Adı :

Biçerdöver Operatör Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Biçerdöverin düzenli çalışması amacıyla gerekli yağlama, çeşitli ayarlarının yapılması ve biçerdöver operatörüne yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Biçerdöver Operatör Yardımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Biçerdöver makinasının temizliğini yapmak,

b) Greserlikleri kontrol etmek,

c) Eksik olan greserlikleri takmak,

d) Gerektiğinde belli sürelerde yağlama işlemini yapmak,

e) Gerektiğinde biçerdöver operatör yerine biçerdöveri kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?