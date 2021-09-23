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Bıcıl ne demek, TDK'ya göre Bıcıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bıcıl kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bıcıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bıcıl nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bıcıl kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bıcıl ne demek, TDK'ya göre Bıcıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bıcıl ne demek? Bıcıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bıcıl kelimesi. Peki bıcıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bıcıl nedir, bıcıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bıcıl kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bıcıl kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BICIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bıcıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bıcıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşık kemiğinin altında bulunan küçük bir kemik
- Bu kemikle oynanan bir oyun

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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