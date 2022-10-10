Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) Tanımı;

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Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) Maaşları

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.03

Meslek Adı :

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir bıçkı fabrikasında bulunan testere tezgahlarını ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bıçkı (Genel) (Bıçkı Fabrikası) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tomruklardan kalas, kalaslardan daha ince tahtalar yahut bir kadrondan birkaç tahta biçmek,

b) Tahtaların kenarlarını ve boylarını düzgün ve eşit uzunlukta keserek düzeltmek,

c) Kalasları ve tahtaları standart boylarda kesmek,

d) Testleri bileyebilir. Tezgahları temizleyebilir ve yağlayabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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