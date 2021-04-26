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  3. Biden soykırım dedi, dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi dolar ve euro fiyatı...

Biden soykırım dedi, dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi dolar ve euro fiyatı...

Serbest piyasada dolar ve euro kuru Asya piyasalarının açılmasıyla güne yükselişle başladı. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Peki Serbest piyasa dolar ve euro kuru bugün ne kadar? Dolar neden yükseliyor? İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi güncel döviz kurları...

Geçtiğimiz haftayı 8,10 TL seviyelerinde tamamlayan dolar kuru yeni haftaya siyasi gerilim nedeniyle yükselişle başladı. Artış yatırımcıları ve vatandaşları tedirgin ederken son durum merak ediliyor.

1 DOLAR KAÇ TL? SERBEST PİYASA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru serbest piyasada 26 Nisan 2021 Pazartesi günü açılışta 8,4280  TL'den alınıyor, 8,4300'den ise satılıyor. Euro kuru ise , 10,2180 TL'den alınıyor, 10,2200 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,3120 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,9780 TL olarak kayıtlara geçti.

 

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar kuru, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi ve iki ülke arasında gerilime neden oldu. Bu nedenle kurlarda artış yaşanıyor.

26 NİSAN 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

26 Nisan 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saat 09.26  itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                         8,4559                  8,4619

Avro                                   10,2399                10,2560

Sterlin                                11,7479                11,7740

İsviçre Frangı                     9,2698                  9,2926

Japon Yeni                          0,0786                 0,0784

S. Arabistan Riyali              2,2522                 2,2635

Norveç Kronu                     1,0173                 1,0235

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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