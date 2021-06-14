Biden'dan o soruya dikkat çeken yanıt: Ben de gülüyorum

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesine katılan ve zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Biden, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir muhabirin, “Putin, sizin ona katil demenize bir röportajda gülerek cevap verdi, ne diyeceksiniz?” sorusuna yanıt veren Biden'ın açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

Biden, muhabirin Putin ile ilgili yönelttiği soruya şu yanıtı verdi:

"Ben de gülüyorum. Kendisi çok iyi bir şekilde ifade etti. Cevap şu: Kendisinin geçmişte ve bunu kabul ettiğini düşünüyorum. Yapmış olduğunu biliyorum. Bu soru bana sorulduğunda dürüstçe cevap verdim. Bence bu çok önemli değil önümüzdeki toplantıda. Öncelikle doğru söyleyip söylemediğini kontrol ederim. Ortak fikre varmakla alakalı. Rakiple anlaşma yaptığınızda güven beklemezsiniz. Anlaşmayı iptal ettiğinde anlaşmayı kaldırırsınız. Başkan Putin şu sonuca varmalı. Kendi çıkarı da söz konusu.''