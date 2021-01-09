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  3. Biden'den Trump'ın yemin törenine katılmama kararına ilk yorum: O, ülke için utanç kaynağı!

Biden'den Trump'ın yemin törenine katılmama kararına ilk yorum: O, ülke için utanç kaynağı!

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine katılmama kararını değerlendirdi. Bu kararı olumlu karşılayan Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı" ifadelerini kullandı.

Biden'den Trump'ın yemin törenine katılmama kararına ilk yorum: O, ülke için utanç kaynağı!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi. Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

"KONGRENİN VERECEĞİ BİR KARAR"

Söz konusu baskının ardından Trump'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, Kongre'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar." yanıtını verdi.

Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Biden'den Trump'ın yemin törenine katılmama kararına ilk yorum: O, ülke için utanç kaynağı!

"ORADA GÖRMEKTEN ONUR DUYARIM"

Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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