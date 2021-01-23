Milli fırkateyn İstanbul'un özellikleri nelerdir?Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINTRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak?Fenerbahçe'de kanat oyuncusu arayışları sürüyor: Yeni hedef Bernard!Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümde neler olacak?Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?KYK 500 memur alımı sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranıATV Yayın Akışı |Akıncı son bölümde neler yaşandı?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandı

Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandı

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'in yemin törenini için görev alan 200 Ulusal Muhafız'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandı

ABD'de Donald Trump'ı geçerek 20 Ocak günü başkanlık koltuğunu devir alan Joe Biden'in yemin töreni öncesi sıkı önlemle alınmış, bu kapsamda yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız kentin güvenliğini sağlamıştı. Törenin ardından ise koronavirüs şoku yaşandı. 

AA'da yer alan habere göre Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise başkentte görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı. 

Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini kaydetti. 

Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandı

MUHAFIZLAR OTOPARKDA YATIRILMIŞTI

Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti. 

Öte yandan perşembe gecesi Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.

Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandı

BİDEN, TEPKİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Ulusal Muhafızlar, Kongre polisinin kendilerini buraya yönlendirdiğini öne sürmüştü. 

Söz konusu fotoğraflara, Cumhuriyetçi birçok isimden tepki gelmiş ve Joe Biden'a bu duruma bir çare bulunması için çağrıda bulunulmuştu.

Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT