Bidzina Makharoblidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bidzina Makharoblidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bidzina Makharoblidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bidzina Makharoblidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bidzina Makharoblidze 10 Ekim 1992 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბიძინა მახარობლიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bidzina Makharoblidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bidzina Makharoblidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bidzina Makharoblidze'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bidzina Makharoblidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bidzina Makharoblidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bidzina Makharoblidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bidzina Makharoblidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ağustos 2018 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2019 yılında Chikhura

7 Temmuz 2019 yılında FC Locomotive

9 Şubat 2020 yılında FC Merani

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Ağustos 2021 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2022 yılında FC Telavi

5 Temmuz 2022 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2023 yılında FC Dila

Bidzina Makharoblidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bidzina Makharoblidze şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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