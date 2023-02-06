Biel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Biel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Biel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Biel 1 Nisan 2001 tarihinde Maracanaú şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Teixeira Aragão şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Biel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Biel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Biel'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2028 tarihinde bitmektedir.

Biel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabriel_teixeira01/

Biel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Biel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Biel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Biel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Fluminense

7 Nisan 2022 yılında Grêmio

31 Aralık 2022 yılında Fluminense

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Biel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Biel şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.