Biel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Biel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Biel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Biel 19 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Gabriel de Oliveira Fonse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Biel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Biel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Biel'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Biel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Biel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Biel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Biel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Biel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Biel şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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