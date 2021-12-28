Bienal ne demek, TDK'ya göre Bienal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bienal ne demek? Bienal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bienal kelimesi. Peki bienal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bienal nedir, bienal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİENAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bienal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bienal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bienal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yılaşırı

