Bienvenu Eva Nga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bienvenu Eva Nga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bienvenu Eva Nga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bienvenu Eva Nga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bienvenu Eva Nga 17 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bienvenu Eva Nga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SM-Desporto e Serviços yapmaktadır. Bienvenu Eva Nga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Bienvenu Eva Nga'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bienvenu Eva Nga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/bienvenu9943?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Bienvenu Eva Nga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bienvenu Eva Nga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Bienvenu Eva Nga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bienvenu Eva Nga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Black Stars

1 Temmuz 2014 yılında SM Port-Gentil

1 Ocak 2015 yılında Maputo

1 Ocak 2016 yılında Vilankulos

1 Ocak 2017 yılında Chibuto

1 Temmuz 2017 yılında Leixões

1 Temmuz 2018 yılında Amora FC

1 Ocak 2019 yılında CD Costa do Sol

1 Ocak 2020 yılında Bidvest Wits FC

29 Eylül 2020 yılında Chippa United

20 Haziran 2022 yılında Orlando Pirates

Bienvenu Eva Nga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bienvenu Eva Nga şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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