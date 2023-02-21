Bienvenue Kanakimana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bienvenue Kanakimana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bienvenue Kanakimana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bienvenue Kanakimana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bienvenue Kanakimana 28 Aralık 1999 tarihinde Bujumbura şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Burundi uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bienvenue Kanakimana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DreamWorld Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bienvenue Kanakimana'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bienvenue Kanakimana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bienvenue Kanakimana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bienvenue Kanakimana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bienvenue Kanakimana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında MFK Vyskov

12 Nisan 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

24 Ocak 2020 yılında Saalfelden

29 Eylül 2020 yılında MFK Vyskov

30 Eylül 2020 yılında XJ T. Leopard

31 Aralık 2020 yılında MFK Vyskov

17 Şubat 2021 yılında Switchbacks FC

7 Mayıs 2021 yılında MFK Vyskov

Bienvenue Kanakimana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bienvenue Kanakimana şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Bienvenue Kanakimana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burundi takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Burundi U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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