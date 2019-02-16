Biga Belediye Başkanı Işık meclis üyesi adaylarını tanıttı

ÇANAKKALE (AA) - Biga Belediye Başkanı ve CHP'nin Biga Belediye Başkan adayı İsmail Işık, projelerini anlatıp belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

CHP ve İYİ Parti ittifakıyla belirlenen meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısı Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kocabaş Çayı çevre düzenlemesi, Yüzüncü Yıl Parkı otopark ve çevre düzenlemesi, kavşak projeleri başta olmak üzere hem otopark hem de trafik sorunlarını çözecek projelerini aktaran Işık, hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Meclis üyesi adayları ise şöyle:

"Nihal Nalça, Ahmet Erden, Ferhan Cesur, Yılmaz Adalı, Sibel Kesici, Müjgan Ergüven, Olcay Tavus, Hakkı Saban, Mustafa Durak, Erhan Sürer, Alper Şen, Tamer Ergün, Hakan Aslantürk, Ahmet Karataş, Ergün Tulnay, İbrahim Demircan, Ersoy Akyıl, Eda Aydemir, Orhan Dağlı, Şahin Ekin, Nurettin Yılmaz, Birol Özlenir, Recai Cesur, Zafer Demirbaş, Ünal Tekeli"

Kaynak: AA