Biga Kurtuluş Güreşleri’nde başpehlivan Recep Kara oldu

18 Eylül Biga Kurtuluş Günü Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı finalde yenen Recep Kara oldu. Biga'da yıllar sonra ilk kez düzenlenen güreşler yoğun ilgi gördü.

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde gerçekleşen Kurtuluş Günü Güreşleri "İrfan Şahin Er Meydanı'nda düzenlendi. 38'i altın kemer sahibi başpehlivan olmak üzere 243 pehlivanın kol bağladığı ve binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği güreşlere Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Güreş Ağası Hasan Karabiber, Biga Belediyesi Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ile Sıtkı Keçeci, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, AK Parti Çanakkale İl Başkan Vekili Ayhan Çetin, MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, MHP İlçe Başkanı Sadettin Saat, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, yağlı güreş ağaları, çok sayıda protokol, ilçe dışından misafirler, binlerce Bigalı, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Bülent Erdoğan: "Biga'mızın kurtuluşu hayırlı, uğurlu olsun"

Müsabakalar öncesi bir açılış konuşması yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga'mızın 97. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, bu yıl ilk defa yağlı güreşlerimizi hep birlikte başlatmış bulunuyoruz. Ben öncelikle tüm Bigalı hemşehrilerim adına, er meydanında güreşecek olan, kol bağlayacak olan tüm pehlivanlarımıza Biga'mıza, Çanakkale'nin giriş kapısı, gönüllerin şehri Biga'ya "hoş geldiniz" diyorum. İnşallah 1907 yılında Biga'mızda başlayan yağlı güreşler bugün yeniden start almış olacak. Biga'da son yapılan güreşlerde güreş ağamız olan rahmetli Mustafa amcamızı da rahmetle, minnetle anıyoruz. Ayrıca bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Biga'mızın kurtuluşu hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Recep Kara oldu

Binlerce güreşseverin ilgi ve coşkuyla takip ettiği 18 Eylül Biga Kurtuluş Güreşleri'nde müsabakalar minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde gerçekleşti. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde heyecan dolu kıyasıya bir mücadele yaşanırken rakibi İsmail Balaban'ı yere seren Recep Kara başpehlivan oldu. Öte yandan güreşlerde kol bağlayan Bigalı pehlivan Arif Çevik de Küçük orta büyük kategoride birinci oldu.

Recep Kara altın kemerin sahibi oldu

Başpehlivanlık güreşleri sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Biga Belediyesi Kurtuluş Günü Güreşleri 2019 Yılı Başpehlivanı Recep Kara'ya altın kemeri Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu takdim ederken, İsmail Balaban, Ali Gürbüz ve Fatih Atlı'ya madalyalarını Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kupalarını ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz verdi.

Kaynak: İHA