Biga MYO’da Bölüm Başkanları ile toplantı yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Meslek Yüksek Okulunda Bölüm Başkanları ile ilk toplantı yapıldı.

Toplantıya Okul Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü başkanlığında Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Bahaddin Zayim ve Öğr. Gör. Muradiye Özel Ödül, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Akyıldız, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Songül Şentürklü, Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Uzatıcı, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Serhat Soyşekerci, Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Yavuzaslan Söylemez, Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr.Gör. İsmail Hacıkuru, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Zafer Özgür, Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Selin Güremen, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşin Aşkın katıldı.

2019 yılının ilk bölüm başkanları toplantısında söz alan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü, "2018-2019 güz yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz bu hafta içerisinde bütünleme sınavlarını yapacağız. Okulumuz kalite güvencesi ve Bologna çalışmalarında Üniversitemizin en başarılı okullarının başında gelmektedir. Geçtiğimiz Cuma günü 520.000 TL bedelli proje konusu çiğ süt antibiyogram test cihazı alımı ve uygulaması konulu projemizin GMKA tarafından onaylandığı haberini aldık. Gerçekleştireceğimiz bu gibi projeler ile eğitim kalitemizi artırarak öğrencilerimize ve sektörel bazda bölgemize yararlı olabiliriz" dedi.

Toplantıda ayrıca Müdür Öğr. Gör. Bilgücü tarafından Kalite yönetim sistemi çalışmaları, Bologna sürecindeki çalışmalar, 2018-2019 bahar yarıyılı ders dağılımları, Biga Organize Sanayi Bölgesi ile yapılan ön protokol ve yapılması planlanan eğitim çalışmaları, BAP-Tübitak ve GMKA proje çağrıları, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ağaköy-Prof. Dr. Ramazan Aydın yerleşkesinde yapımı devam eden bina inşaatının durumu ile eğitim-öğretim konularındaki genel faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda bölüm başkanları gündem hakkındaki görüş ve önerilerini belirterek çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, bölüm faaliyetlerinin hazırlanarak Müdürlüğe bildirilmesi, bölümlerin web sorumlusunun tayin edilmesi, Biga Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak uygulamalı eğitim kapsamına giren bölümlerin başkanları ile toplantı yapılması, bölüm bazında ve multidisipliner projelerin hazırlanması konularında karar alındı.

Kaynak: İHA