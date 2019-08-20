Biga MYO’da ilk kayıt heyecanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 2019-2020 akademik yılının ilk kayıtları yapıldı.

Okula ilk kaydı yaptıran Yerel Yönetimler programı öğrencisi Bilgenur Ercan oldu. Biga Kaymakamı Mustafa Can öğrencinin kaydını yaparak kimlik ve öğrenci belgesini takdim etti. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Vekili Nazım Hikmet Keskiner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Melih Akyıl, Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Bahaddin Zayim ve Öğr. Gör. Muradiye Özel Ödül katıldı.

Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü yaptığı açıklamada, "Meslek yüksek okulumuzu bu yıl 11 programda 439 öğrenci tercih etmiş olup, ilk kayıt işlemleri 23 Ağustos 2019 Cuma günü sona erecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA