Biga sahilinde bir ceset bulundu
Çanakkale'nin Bilga ilçesinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.
Çanakkale'nin Bilga ilçesinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.
Dün akşam saatlerinde Biga merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Denizkent Sahili'nde ceset bulunduğunun ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sahildeki cesedin 56 yaşındaki Şaban Ertaş Savaş'a ait olduğu tespit edildi.
Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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