Biga Şehitliği’nin restorasyon ihalesi yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin restorasyonu yapılacak Biga Şehitliği'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin'e il genel meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve şehitlik mahalle başkanı eşlik etti.

İlçe Başkanı Ahmet Şahin restorasyon çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Burada Çanakkale Savaşlarında cephede yaralanarak Biga'da bulunan bin 850 yataklı Harp hastanesinde sevk edilen ancak kurtarılamayarak şehit düşen askerimizin mezarları vardır. Yapılan son incelemeler neticesin de mevcut alan da birçok şehidimizin mezarının da varlığı tespit edilmiştir. Bu tespit neticesin de bu mezarları gün yüzüne çıkarıp hakkettikleri saygıya kavuşmaları sağlamak için gerekli adımları atmış bulunmaktayız. Başta Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'nun gerekli girişimleri, Tarihi Alan Başkanlığımız ve İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla şehitliğimizin restorasyonu için ihale süreci hızlıca gerçekleştirilmiş olunup en kısa sürede gerekli restorasyon çalışmasına başlanacaktır. Toplam da 523. 000 TL ye mal olacak restorasyon çalışmasıyla bugüne kadar saklı kalmış şehit mezarlarımız gün yüzüne çıkarılacağı gibi şehitliğimiz de yepyeni bir görünüme kavuşacaktır. Bizler bu topraklarda vatan uğruna çarpışıp şehit olan kahramanlarımızı araştırıp, bularak, hatıralarını tekrar canlı tutmak ve onlara hakkettiği saygıyı ve değeri kazandırmak istiyoruz. Çünkü onlar bu vatan için en büyük fedakarlığı yapmışlar ve canlarını ortaya koymuşlardır. Bizler de onların torunları olarak, Çanakkale Ruhu'nun en saygın temsilcileri olan bu kahraman şehitlerimizin unutulmamalarını sağlamak adına bu restorasyon projesiyle gerekli çalışmaları yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA