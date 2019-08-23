Biga TSO öncülüğünde yüzde 0,79 faizle konut kredisi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Biga Şubesi tarafından sözleşmeli firmalardan konut alacak vatandaşlara yüzde 0,79 faiz oranıyla konut kredisi sağlanacak.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan lansmana Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, 3'ncü Meslek Komitesi üyeleri Fatih Alkan, Halit Boylu ve Onur Ulus, konut kredisi kampanyasına katılan Güremen Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi temsilcisi, Nevzat Demirel Nevzat İnşaat, İbrahim Altunbaş Altunbaş İnşaat, Suat Çapur Çapur Yapı İnşaat, Ceylan Gıda Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi yetkilisi Hanifi Ceylan ve Ertan Kayalar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Erol Kaya katıldı.

"Biga'mızdaki konut stoğunun halka arzını hızlandırmak istiyoruz"

Başkan Şadan Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, inşaat sektöründeki üyelerinin alım satımlarda yaşadığı sorunları azaltmak, bürokratik işlemleri daha hızlı aşmak ve sektörün iş hacmi ile verimliliğini artırmak için çok önemli bir kampanyanın hayata geçtiğini belirterek, "Temel hedefimiz yüksek faiz oranlarından kaynaklanan satışlardaki azalmaya, çare olmak. Fizibilite çalışmamızda gördük ki, acil nakit ihtiyacı duyan müteahhitlerimiz, uygun faiz oranı bulması durumunda, konut isteyen alıcılar ile ilçemizde faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşları arasında bir koordinasyon sağlayarak çözüm üretebiliyor. Bu konuda çaba gösteren Halk Bankası müdürümüze ve banka çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği toplantı, hizmet binası önünde çektirilen fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: İHA