Biga TSO üyelerine Halkbank'tan kredi imkanı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Halk Bankası Biga Şubesi tarafından, banka müşterisi olan Biga Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi inşaat müteahhidi firmalar ile yapılan sözleşme kapsamında firmalardan konut alacak vatandaşlara 0,79 faiz oranıyla konut kredisi kullandırılacak.



BTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Oda Başkanı Şadan Doğan, 3. Meslek Komitesi üyeleri Fatih Alkan, Halit Boylu ve Onur Ulus, konut kredisi kampanyasında yer alan Güremen Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Nevzat İnşaat sahibi Nevzat Demirel, Altunbaş İnşaat sahibi İbrahim Altunbaş, Çapur Yapı İnşaat sahibi Suat Çapur, Ceylan Gıda Pazarlama ve Dağıtım AŞ yetkilisi Hanifi Ceylan, Ertan Kayalar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Erol Kaya katıldı.

Şadan Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Biga'daki konut stokunun halka arzını hızlandırmak istediklerini söyledi.

İnşaat sektöründeki üyelerin alım satımlarda yaşadığı sorunları azaltmak, bürokratik işlemleri daha hızlı aşmak ve sektörün iş hacmi ile verimliliğini artırmak için çok önemli bir kampanyayı hayata geçirdiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz, yüksek faiz oranlarından kaynaklanan satışlardaki azalmaya çare olmak. Fizibilite çalışmamızda gördük ki acil nakit ihtiyacı duyan müteahhitlerimiz, uygun faiz oranı bulması durumunda konut isteyen alıcılar ile ilçemizde faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşları arasında bir koordinasyon sağlayarak çözüm üretebiliyor. Bu konuda çaba gösteren Halk Bankası müdürümüze ve banka çalışanlarına teşekkür ediyorum."



Kaynak: AA