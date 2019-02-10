Biga Ziraat Odası Başkanı Mustafa Güray Ergün oldu

ÇANAKKALE (AA) - Biga Ziraat Odası Başkanlığına Mustafa Güray Ergün seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan ve divan başkanlığını Şahin Yaşar'ın yaptığı 25. Genel Kurul'da genel sekreter Arif Ödül'ün faaliyet raporlarını okunmasının ardından, 2019-2020 tahmini bütçesi ele alındı.

Denetleme raporlarından sonra yapılan faaliyetler sonunda gelir giden bilançosu oy birliğiyle kabul edildi.

Üç adayın yarıştığı seçimde Ergün 58 oyla başkan olurken, diğer adaylar Hüseyin Bulut 37, Zeki Bülbül ise 26 oy aldı.

Kaynak: AA