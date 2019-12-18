Biga'da 530 hayvan aşılandı

ÇANAKKALE (AA) - Biga İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından kuduzla mücadele kapsamında 530 hayvana aşılama yapıldı.

İlçe Tarım Orman Müdürü Vasfi Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biga'ya bağlı Abdiağa köyü yolu üzerinde bulunan büyükbaş işletmesinde kuduz hastalığı çıktığını söyledi.

Karaca, bunun üzerine müdürlüklerinde görevli personel tarafından 13-17 Aralık arasında Kavaklık Parkı, Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü, Biga Yeşilada Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü tesisleri ile Çiçeklidede lokalinde yapılan uygulamada 118'i köpek, 19'u kedi, 393'ü büyükbaş olmak üzere toplam 530 hayvanın kuduz aşısı ile aşılandığını kaydetti.



Kaynak: AA