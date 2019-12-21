Biga’da alışveriş ve eğlence tüm hızıyla sürüyor

Biga Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Biga İndirimli Alışveriş Günleri uygun fiyatlı alışveriş ve dolu dolu eğlence ile devam ederken, Bigalılar ünlü sanatçı Aslı Güngör konseriyle keyifli bir gece yaşadı.

Biga Belediyesi'nin Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Ticaret Borsası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Biga Ziraat Odası ve Biga Kahveciler Odası ile birlikte düzenlediği Biga İndirimli Alışveriş Günleri ikinci gününde büyük bir coşkuyla devam ediyor. 19 Aralık Perşembe günü başlayan Biga İndirimli Alışveriş Günleri'yle vatandaşlar indirim dolu dükkanlara, yarışma ve gösterilerden oluşan etkinliklere akın etti. Tüplü sobaların kurulduğu Biga'nın sıcacık cadde ve sokaklarında kurulan, pamuk helva, kestane ve sahlep gibi tezgahlar ise nostalji yaşattı.

Troya bandosu ve Maskotlu Animasyon ekibi tüm gün Biga sokaklarına renk katarken, Çan Caddesi, Kapalı Çarşı, Hasan Özden Sokak ve Cengiz Topel Caddesi'nde düzenlenen Yaparsın Bigalı Yarışması'na Biga halkı büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara Bereket Helvası dağıtılırken, çocuklara yönelik gösteriler, çocuk yarışmaları ve karnaval sirki etkinlikleri düzenlendi. Aileleriyle etkinliklere katılan çocuklar gösteriler ve yarışmalarla eğlendi. Biga İndirimli Alışveriş Günleri'ne özel Kapalı Çarşı önüne kurulan kalpli yolda ise Bigalılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, özçekim yaptı.

20 Aralık Cuma akşamı ise Köprü Sokak'ta gerçekleşen Bigalı Kardeşler konseriyle müzik ziyafeti yaşandı. Ardından ünlü şarkıcı Aslı Güngör sahne aldı. Aslı Güngör, seslendirdiği unutulmaz parçalarla coşku dolu anlar yaşatırken, konser alanını dolduran binlerce kişi Aslı Güngör'ün seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Etkinlikler 22 Aralık tarihine kadar devam edecek

Konserin devamında Aslı Güngör'e teşekkür ederek plaket takdim eden ve kısa bir konuşma yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Çok kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler beyefendiler eğleniyor muyuz?" diye sordu. Konserin coşkusunu yaşamaya gelen binlerce kişi ise hep bir ağızdan "evet" dedi. Başkan Erdoğan, "Bugün İndirimli Alışveriş Günleri'mizin ikinci günündeyiz ve bu akşam çok güzel bir sahne performansıyla kıymetli sanatçımız Aslı Güngör bizlerle. Ben hepiniz adına kendisine gönüllerin şehri Biga'ya hoşgeldiniz diyorum, sizlere de iyi eğlenceler, iyi akşamlar diliyorum" diye konuştu.

Konserlerin ardından Biga halkı yeniden cadde ve sokaklara dönerek indirimli alışveriş keyfine devam etti. Biga İndirimli Alışveriş Günleri alışveriş ve eğlence keyfiyle 22 Aralık tarihine kadar devam edecek. Bigalıları sokak etkinlikleri, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 21:00'de düzenlenecek İlyas Yalçıntaş'ın konseri bekliyor.

Kaynak: İHA