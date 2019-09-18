Biga'da Başpehlivan Recep Kara

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yağlı pehlivan güreşleri düzenlendi. 38'i baş kategoride olmak üzere 250 pehlivanın katıldığı yağlı güreşlerde Recep Kara Başpehlivan unvanını aldı.

Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında yağlı pehlivan güreşleri düzenlendi. Güreşlere Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Balkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Kıran kırana geçen güreşlerde 38'i baş kategorisinde toplam 250 pehlivan güreşti. İsmail Balaban ve Recep Kara'nın güreştiği final müsabakada ise kazanan taraf Recep Kara oldu. Recep Kara'ya "Biga Belediyesi Kurtuluş Günü Etkinlikleri 2019 Yılı Başpehlivanı" unvanını taşıyan kemer protokol üyeleri tarafından verildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ata sporu olan yağlı pehlivan güreşleri geleneğini sürdürmek istediklerini ve güreşlerin de ilçeleri için önemli bir gün olan kurtuluş gününde olmasının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Başkan Erdoğan, "Yağlı pehlivan güreşleri kültürümüzde önemli bir yerde bulunmaktadır. Biga'mız için en önemli günlerden biri olan kurtuluş günümüzde yağlı pehlivan güreşlerimizi düzenlemekte bizim için ayrı bir önem taşıyor. Örf, adet ve geleneklerimize her platformada sahip çıkmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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DHA