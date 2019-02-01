Biga’da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı yakalandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde G.A. isimli şahsı silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan A.P. Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra Adliyeye çıkartıldı. A.P. tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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