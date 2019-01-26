Biga’da Çömlekçi ile Karaağaç köyü arasındaki yol çöktü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çömlekçi ile Karaağaç köyü arasındaki yol çöktü.

Son zamanlarda yağan aşırı yağışların ardından Biga'nın Çömlekçi köyü ile Karaağaç köyü arasındaki yol çöktü. Köy Muhtarı Osman Yavaş, "Köyümüzün Çömlekçi çıkışından sonra ki 200 metrelik kısmı kullanılamaz hale geldi. Biz ekmeğimizi Karaağaç köyünden alıyoruz, ürettiğimiz sütü Karaağaç köyünde pazarlıyoruz. Bu yol bizim için çok önemli. Şuan köyümüzün can damarlarından biri tıkandı. Bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yavaş, yetkililerin yolda incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, İlçe Özel İdare yetkililerince izin alındıktan sonra orman içerisinden yeni yol yapılacağını kaydetti.

Kaynak: İHA