Biga'da "Engelleri Beraber Aşalım" etkinliği

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Yaşlak Koç'un organize ettiği "Engelleri Beraber Aşalım" etkinliği düzenlendi.

Köşdere Aktivite Merkezinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Özgen Tıp Merkezinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bilen, burada yaptığı açıklamada, bu etkinlikle zumba eğitmenleri eşliğinde engelli öğrencilerin kaslarının gelişimine fayda sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçlerde farklı çalışmalar olacak. Amacımız farkındalık sağlamak ve okulların donanım ihtiyaçlarını karşılamak." dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan engelli öğrenciler eğitmenler eşliğinde zumba yaptı.

Kaynak: AA