Biga'da "Engelsiz Eğitim Kısa Film Yarışması" ödül töreni

ÇANAKKALE (AA) - Biga'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Engelsiz Eğitim Kısa Film Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkan Vekili Nazım Hikmet Keskiner, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bilen, çocukların hayatında fark yaratmak, hayallerini renklendirmek, etkinlikleri artırmak ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak için engelli öğrenciler için özel eğitim ortamlarını zenginleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bilen, "Bu bağlamda okullarımızda eğitim gören engelli öğrencilerimize yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel resmi tüm ortaokul ve liseli öğrencilerinin katılabildiği kısa film yarışması düzenledik." dedi.

Daha sonra, Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulundan Derya Kelek'in "Efsunkar" adlı kısa filminin birinci olduğu yarışmada derece girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA