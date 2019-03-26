Biga’da Erdoğan’dan vatandaşlarla birlik ve beraberlik yürüyüşü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, yüzlerce vatandaşla birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, yüzlerce vatandaşla, birlik ve beraberlik yürüyüşü için bir araya geldi. Hükumet Meydanında başlayan yürüyüşte vatandaşlar, dev Türk bayrağı açarak ve ellerinde meşalelerle yürüdü.

Gençler Kıraathanesi önünde gelen coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, "Ben Biga'da doğdum. Biga "da büyüdüm. Biga'da aşık oldum. Ticareti mi burada yaptım ama bu Meydanın benim için çok önemli bir yeri var. Bu dediklerimin birçoğu bu meydanda oldu. Burada simit de sattım tezgahta açtım. Benim kendimi bulduğum yer bu Mahalle, bu yer. İki tane evladımı bu mahallede kucağıma aldım. Onun için bu mahallenin yeri önemi benim için çok fazla. Ben diyorum ya Benim Biga" ya bir borcum var. İnşallah sizlerin desteği ile 1 Nisan'dan itibaren biz borcumuzu Biga'ya Bigalı hemşerilerimize ödemeye talebiz. Biz ticaretin içinden gelen birisiyiz. Biga'mızın dününü bugününü bilenlerdeniz. Belediyecilik olarak AK Parti Belediyeciliği zamanında benim de ilçe başkanlığı yaptığım dönem ve son 5 yıldır AK Parti Belediye meclis üyesi olarak görevimizi yapıyoruz . Elhamdülillah bizim abdestimizden şüphemiz yok. Biz doğrusunu güzelini şeffafını belediyeciliği hep birlikte yaşatacağız. Biga tam 13 yıl önce doğalgaza kavuştu. Biga'ya yapılan en büyük hizmet doğal gaz kömür derdinden, odun derdinden, hava kirliliğinden doğalgazın bir aramıza gelmesi ile rahat nefes alır mutlu olan insanlar olarak yaşamımıza bu şirin ilçede hep beraber sürdürüyoruz. Bir misafiriz geldiği zaman, misafirinizi ağırladığınız mekanların birçoğu AK Parti Belediyeciliği zamanında Biga'mıza kazandırıldı ve bunlarla biz gurur duyuyoruz. Balıkkaya mesire alanından tuttun 4 tane ayrı mahallemizde Bigalı hemşerilerimize düğünlerini daha az maliyetlerle yapsın diye 4 tane belediye düğün salonu kazandırdık ve maalesef 2 tanesi özelleştirildi. 400 liraya 500 liraya düğünlerini yaparken şu an 5-6 bin lira para ödemek zorunda kalıyorlar. İnşallah İhtiyaç olan mahallelerimize düğün salonu yapacağız. Şehitlik Mahallemize düğün salonu sözünü verdik. Bizim sözümüz sözdür. Biga'mızın tarihinin en büyük yatırımlarından bir tanesi Kocabaş Çayının ıslah projesini Biga'mıza kazandırdık. Eksiklerini de önümüzdeki dönemde tamamlayarak hem Yenice köyümüzün hem de sitelerin altından geçen Asmalı, Uzun su derilerini de bu projenin içine dahil ederek o sıkıntımızı da gidereceğiz. Bunları laf olsun diye söylemiyoruz. Biz az konuşuruz çok çalışırız. Bunların hepsinin görüşmeleri yapıldı ve geçen akşam Grup Başkanvekilimiz "de dile getirdi. Biz Biga" ya hizmet etmek için bu göreve talibiz bizim ne makamda gözümüz var ,ne parada gözümüz var. Elhamdülillah biz şunu iyi anlamalıyız 31 Mart'ta ki yerel seçimlerde Biga'mız sadece belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini seçmeyecek . Biga'lı hemşerilerimizle yapmış olduğumuz istişareler sonunda projelerimizi hazırladık ve sizlere açıkladık. Projelerimizin olduğu kitapçıklarımız geldi hızlı bir şekilde sizlere ulaştıracağız. Ben önemsediğim projeleri sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi şuan ki Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlık döneminde Biga Belediyesine bedelsiz olarak vermiş olduğu Pancar deposu Minia Çanakkale projesinin uygulanması için verildi. Hemen Hastanemizin alt tarafında Yüksek Okulun olduğu bölümde biliyorsunuz gençlik merkezimizin inşaatı bitti, önümüzdeki günlerde açılış olacak. Şimdi biz belediyede iktidar olmasak ta Biga'da devletimizin Merkezi Hükümetimizin hizmetleri devam ediyor. Gençlik merkezimiz belediye bizim yönetimimiz de olmamasına rağmen Biga'ya kazandırıldı ve önümüzde ki günlerde açılacak. Ve burada Biga'daki gençlerimiz ve misafir ettiğimiz 8500 tane üniversiteli gencimiz buradan hizmet alacak, faydalanacak" dedi.

Konuşmanın ardından toplululuğun, tekrar Hükumet Meydanına yürümesiyle program son buldu.

Kaynak: İHA