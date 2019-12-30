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Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu (2)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle Şehit Alper Tunga Akan Caddesi'nde bulunan adliye binasının çatısından kopan sac parçası, arka taraftaki evin çatısına düştü.

Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu (2)

ADLİYE BİNASININ ÇATISINDAN KOPAN PARÇA UÇTU

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle Şehit Alper Tunga Akan Caddesi'nde bulunan adliye binasının çatısından kopan sac parçası, arka taraftaki evin çatısına düştü. Evin çatısında hasar meydana gelirken, adliye binası çevresinde önlem alındı.

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Kaynak: DHA




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